Собчак сравнили с Волочковой из-за фотографий в купальнике

Журналистка Ксения Собчак снялась в купальнике в лесу во время отдыха на Алтае. Соответствующими фотографиями она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ксения Собчак выложила в социальных сетях серию фотографий, сделанных во время отдыха на Алтае. На опубликованных снимках 41-летняя журналистка, одетая в купальник с лифом-бандо, позирует в купели в лесу. В руках она держит еловые ветки и шапку для бани.

«Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна», — говорится в подписи к публикации.

В комментариях подписчики Ксении Собчак согласились с ее словами про Алтай, а также сделали комплименты ее фигуре. Некоторые сравнили журналистку с Анастасией Волочковой, большой любительницей бань и купелей на открытом воздухе.