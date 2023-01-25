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22 минуты назад

Собчак сравнили с Волочковой из-за фотографий в купальнике

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак снялась в купальнике в лесу во время отдыха на Алтае. Соответствующими фотографиями она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Собчак сравнили с Волочковой из-за фотографий в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ксения Собчак выложила в социальных сетях серию фотографий, сделанных во время отдыха на Алтае. На опубликованных снимках 41-летняя журналистка, одетая в купальник с лифом-бандо, позирует в купели в лесу. В руках она держит еловые ветки и шапку для бани.

«Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна», — говорится в подписи к публикации.

В комментариях подписчики Ксении Собчак согласились с ее словами про Алтай, а также сделали комплименты ее фигуре. Некоторые сравнили журналистку с Анастасией Волочковой, большой любительницей бань и купелей на открытом воздухе.

«Раскрыли внутреннюю Волочкову?», «Волочкова отдыхает», «Без шпагата не то», — писали интернет-пользователи.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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