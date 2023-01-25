Безруков назвал Высоцкого "звездой, сгоревшей очень быстро"

Актер Сергей Безруков почтил в Telegram-канале память Владимира Высоцкого в честь 85-летия со дня рождения певца.

Безруков заявил, что такие звезды, как Высоцкий, резко вспыхивают и сгорают очень быстро.

«Но свет их остается, продолжая греть и вдохновлять», — написал артист.

Безруков вспомнил, как в 2008 году не мог представить, как выглядел бы Высоцкий в 70 лет. Сейчас, когда певцу могло исполниться 85, он тоже не способен это сделать.

Актер поздравил Высоцкого с днем рождения, поблагодарив за все.