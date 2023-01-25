Поргина рассказала о последних словах Караченцова

Вдова Николай Караченцов Людмила Поргина рассказала в беседе с mk.ru о последних словах актера.
Поргина поделилась, что Караченцов умер со спокойной душой. По словам актрисы, он сказал, что счастлив полностью воплотить себя. Более того, артист заявил, что больше всего благодарен богу за встречу с женой.
"Я делал все это для тебя, чтобы ты мной гордилась. Я ухожу в мир со спокойной душой, где слезы только от любви, поэтому не плачь", - цитировала слова покойного супруга Поргина.
Она отметила, что просила всех на похоронах не плакать. Ранее Поргина пожаловалась на посинение рук из-за приступа подагры.