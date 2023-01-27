В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
19 минут назад

Участница "Голоса" Алла Рид заявила, что все на съемочной площадке знали о болезни Градского

Газета.Ruиещё 1

Участница четвертого сезона вокального телепроекта "Голос" Алла Рид в беседе с mk.ru рассказала о последних днях жизни Александра Градского.

Участница "Голоса": все на съемочной площадке знали о болезни Градского
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На самом деле мы знали, что он заболел. Он заразился коронавирусом, хотя мы его берегли: он в основном был дома", - вспоминает певица.

По словам Рид, Градский не хотел пропускать съемки "Голоса" и желал "уйти на сцене". Исполнительница утверждает, что предвидела смерть мэтра.

"Мне кажется, он хотел такого финала. Он настолько любил этот проект, насколько не представлял себя без творчества, без музыки, хотя чувствовал себя очень плохо", - поделилась она.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года.

Шоу-бизнес,Алла Рид,Александр Градский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители