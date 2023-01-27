Участница "Голоса": все на съемочной площадке знали о болезни Градского

Участница четвертого сезона вокального телепроекта "Голос" Алла Рид в беседе с mk.ru рассказала о последних днях жизни Александра Градского.

"На самом деле мы знали, что он заболел. Он заразился коронавирусом, хотя мы его берегли: он в основном был дома", - вспоминает певица.

По словам Рид, Градский не хотел пропускать съемки "Голоса" и желал "уйти на сцене". Исполнительница утверждает, что предвидела смерть мэтра.

"Мне кажется, он хотел такого финала. Он настолько любил этот проект, насколько не представлял себя без творчества, без музыки, хотя чувствовал себя очень плохо", - поделилась она.