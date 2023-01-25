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59 минут назад

Кукушкин назвал причину отъезда из России

Елена Прошина

Актер Никита Кукушкин в интервью Екатерине Гордеевой, признанной в РФ иноагентом, рассказал, что принял окончательное решение уехать из России после получения повестки из военкомата.

Актер Кукушкин сделал признание об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если говорить о резком отъезде, то передо мной был выбор: совершать действия для меня преступного характера, второй вариант — я оказываюсь в местах не столь отдаленных и оттуда опять же таки еду совершать эти самые действия», — сказал Кукушкин.

По словам актера, он не хотел рисковать, поэтому решил эмигрировать. При этом он пока не знает, когда вернется на Родину. По его словам, у него хватит ресурсов прожить за границей.

«Я не понимал, зачем мне рисковать, поэтому выбор был очевиден. У меня есть ответственность за людей, семью. Мне пришла повестка, а я сказал: "Огромное спасибо, изучу законодательство"», - рассказал актер.

Ранее стало известно, что Никита Кукушкин уехал из России в Грузию. При этом на родине он оставил тяжело больную мать, которая страдает от болезни Альцгеймера. По его словам, он виделся с мамой раз в неделю, когда проживал в России, а сейчас видит ее очень редко.

Шоу-бизнес,Никита Кукушкин,Екатерина Гордеева,
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