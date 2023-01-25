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53 минуты назад

Оскар Кучера заработал более 200 тыс. рублей на рекламе после скандального интервью с Дудем

Газета.Ruиещё 1

Телеведущий Оскар Кучера набрал более 16 тыс. подписчиков в своем Telegram-канале после скандального интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ иностранным агентом). StarHit сообщает, что благодаря этому он заработал 235 тыс. рублей.

Оскар Кучера заработал несколько сотен тысяч рублей после интервью с Дудем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, после публикации видео, за которое многие критиковали Кучеру, активность в Telegram-канале артиста начала стремительно расти. При этом за рекламную публикацию телеведущий просит от 10 до 15 тыс. рублей. На данный момент количество коммерческих постов в микроблоге артиста доходит до шести штук в день, в то время как до интервью в Telegram-канале выходило примерно 2-3 рекламные публикации ежедневно.

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,
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