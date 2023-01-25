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8 минут назад

Анна Семенович заявила о дискриминации пышногрудых женщин

Мослента

О дискриминации пышногрудых женщин заявила в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович. С несправедливостью она столкнулась в бане.

Анна Семенович заявила о дискриминации пышногрудых женщин
Фото: МослентаМослента

«Пришла я в баню. Тут мне выдали специальное белье для груди. Я впихнула в него своих девчонок, и меня сдавило так, что дышать не могла. Слава богу, я взяла с собой купальник. Опять прижимают пышногрудых женщин! Какая-то дискриминация просто, девочки!» — рассказала Семенович в сторис.

Баню артистка посещает регулярно. Она часто напоминает подписчикам, что за собой нужно следить, себя нужно баловать. Баня — одно из лучших средств и для того, и для другого, уверена она.

Ранее Семенович показала отекшее из-за аллергии на наращенные ресницы лицо. Она призналась, что не в первый раз сталкивается с подобной реакцией на процедуру.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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