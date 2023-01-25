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1 час назад

Концерт Валерия Меладзе в Красноярске отменен

РИА "ФедералПресс"

Концерт Валерия Меладзе в Красноярске, намеченный на 4 мая, не состоится. Об этом «ФедералПресс» рассказали в администрации концертного зала «Гранд Холл Сибирь», где должно было состояться выступление.

Концерт Валерия Меладзе в Красноярске отменен
Фото: ТАССТАСС

«На сегодня эта дата свободна, не забронирована ни под какие мероприятия», – пояснил представитель площадки.

Одновременно информация о концерте исчезла с сайтов билетных операторов, в том числе krasbilet.ru и kassir.ru. Возврат билетов будет осуществляться через операторов, добавили в концертном зале.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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