В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

Концерт певца Валерия Меладзе в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village» отменили. Об этом пишет KP.RU.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Выступление исполнителя должно было состояться 8 марта прошлого года. Организаторы несколько раз переносили концерт, на него было продано 80% билетов, пишет РИА ФАН. В итоге выступление отменили, причины такого решения не называются.

Концерт Меладзе заменили выступлением исполнителя Владимира Преснякова, пишет Газета.ру.

«Все места, цены – остаются такими же», — отметили в концертном зале.

Зрители также могут сдать билеты и вернуть деньги.