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14 минут назад

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

Национальная Служба Новостейиещё 1

Концерт певца Валерия Меладзе в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village» отменили. Об этом пишет KP.RU.

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Фото: nsn.fmnsn.fm

Выступление исполнителя должно было состояться 8 марта прошлого года. Организаторы несколько раз переносили концерт, на него было продано 80% билетов, пишет РИА ФАН. В итоге выступление отменили, причины такого решения не называются.

Концерт Меладзе заменили выступлением исполнителя Владимира Преснякова, пишет Газета.ру.

«Все места, цены – остаются такими же», — отметили в концертном зале.

Зрители также могут сдать билеты и вернуть деньги.

Меладзе впервые прокомментировал инцидент на корпоративе в Дубае

Ранее Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае процитировал украинский националистический лозунг. Позже в соцсетях исполнитель написал, что «не может и не хочет никого ненавидеть, и не пытается кому-то угодить». На фоне скандала были отменены концерты Меладзе в Новосибирске и Иркутске.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Владимир Пресняков,
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