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9 минут назад

Власти Пятигорска направили обращение об отмене концерта Инстасамки

ТАСС

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов направил обращение организаторам концерта рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка, с просьбой о его отмене в курортном городе, сообщил во вторник глава муниципалитета.

Власти Пятигорска захотели отменить концерт Инстасамки
Фото: соцсетисоцсети

"Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Провел встречу с собственником ДК "София" - организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края", - написал он в своем Telegram-канале.

Ворошилов добавил, что письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировали в адрес организаторов.

"Дополнительно обратились к правоохранительным органам с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта", - пояснил глава Пятигорска.

Дарья Зотеева - российская хип-хоп-исполнительница. Также известна в качестве тиктокера и блогера.

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