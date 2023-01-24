Власти Пятигорска захотели отменить концерт Инстасамки

"Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Провел встречу с собственником ДК "София" - организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края", - написал он в своем Telegram-канале.