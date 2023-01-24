Власти Пятигорска захотели отменить концерт Инстасамки

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов направил обращение организаторам концерта рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка, с просьбой о его отмене в курортном городе, сообщил во вторник глава муниципалитета.
"Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Провел встречу с собственником ДК "София" - организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края", - написал он в своем Telegram-канале.
Ворошилов добавил, что письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировали в адрес организаторов.
"Дополнительно обратились к правоохранительным органам с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта", - пояснил глава Пятигорска.
Дарья Зотеева - российская хип-хоп-исполнительница. Также известна в качестве тиктокера и блогера.