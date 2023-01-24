Стали известны подробности проблем Киркорова с недвижимостью

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал о проблемах знаменитости с недвижимостью. Об этом сообщает «Лента.ру».

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В одном из судов столицы состоялась беседа о ситуации Киркорова с недвижимостью – певец заявил, что налоговая допустила ошибку при переоформлении документов на его пентхаус. Добровинский рассказал, что сторона Киркорова предоставила экспертизу, и теперь суду необходимо решить, приобщать ли этот документ к делу, либо назначать другую проверку.

«Однако на время рассмотрения спора судом налоговая не имеет права начислять проценты на те налоги, которые инспекция хотела бы получить с Киркорова за недоимку. Так прозвучало в суде», – сказал адвокат.

Дата нового судебного заседания пока остаётся неизвестной. Добровинский считает, что если суд примет во внимание экспертизу, то решение вынесут в течение месяца.