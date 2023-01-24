Волочкова ответила на хейт в свою сторону

Анастасия Волочкова ответила, как она относится к критике хейтеров. Балерина уверена, что «ушаты помоев» льются на нее незаслуженно.

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«Я понимаю, почему от меня не могут отстать. Потому что без меня скучно. И моя жизнь, конечно же, ярче, чем жизнь кошелок из трущоб. Но я не держу зла за эту ничем не заслуженную критику в свой адрес», – отметила Анастасия Волочкова в интервью Общественной службе новостей.

Балерина заявила, что на ее месте сломался бы любой мужчина, потому что все вокруг обсуждают каждое ее действие, и даже близкие люди порой предают.

Волочкова подчеркнула, что всех так будоражит ее шпагат, потому что они сами так не могут. Она заверила, что будет демонстрировать свою растяжку еще очень долго, а также пожелала всем любви, счастья и дойти до спортзала.