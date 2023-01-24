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40 минут назад

Волочкова ответила на хейт в свою сторону: «Помои незаслуженно льются на мои плечи»

РИА "ФедералПресс"

Анастасия Волочкова ответила, как она относится к критике хейтеров. Балерина уверена, что «ушаты помоев» льются на нее незаслуженно.

Волочкова ответила на хейт в свою сторону
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я понимаю, почему от меня не могут отстать. Потому что без меня скучно. И моя жизнь, конечно же, ярче, чем жизнь кошелок из трущоб. Но я не держу зла за эту ничем не заслуженную критику в свой адрес», – отметила Анастасия Волочкова в интервью Общественной службе новостей.

Балерина заявила, что на ее месте сломался бы любой мужчина, потому что все вокруг обсуждают каждое ее действие, и даже близкие люди порой предают.

Волочкова подчеркнула, что всех так будоражит ее шпагат, потому что они сами так не могут. Она заверила, что будет демонстрировать свою растяжку еще очень долго, а также пожелала всем любви, счастья и дойти до спортзала.

В интервью Волочкова также упомянула, что ей больно наблюдать, как коллеги уезжают за рубеж. По ее словам, она сама – патриот России, очень любит жить в этой стране и никуда не собирается уезжать, а также она поддерживает решения Владимира Путина.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Владимир Путин,
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