Памела Андерсон заявила о гибели няни из-за своих "магических способностей"

Модель и актриса Памела Андерсон поделилась в своих мемуарах «Памела: История любви», что в возрасте восьми лет хотела убить свою няню из-за жестокого обращения. Ее слова приводит Mirror.
Андерсон рассказала, что няня жестоко обращалась с ней в течение трех-четырех лет, из-за этого она хотела убить ее, воткнув в сердце палочку от леденца.
«У меня была няня и мои родители считали ее отличной, потому что она все время приносила подарки. Но она приставала ко мне. Она всегда говорила мне не рассказывать родителям. Я пыталась защитить своего брата и себя от нее», — отметила актриса.
По ее словам, в какой-то момент она пожелала няне смерти, а через день она погибла в авиакатастрофе. Андерсон считала, что это она ее убила «своими магическими способностями» и боялась рассказать об этом кому-то. Эта трагедия стала для модели «одним из самых сильных травмирующих моментов».