В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
21 минуту назад

Алена Водонаева сделала пластику за миллион рублей

Lenta.ru

Российская журналистка и телеведущая Алена Водонаева раскрыла всю правду о своих пластических операциях. Публикация об этом появилась на YouTube-канале нового выпуска шоу «Вопрос ребром».

Алена Водонаева сделала пластику за миллион рублей
Фото: соцсетисоцсети

Так, 40-летняя знаменитость рассказала, что в 2017 году перенесла одно хирургическое вмешательство.

«У меня была одна пластическая операция: на грудь. Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», — призналась она.

По словам Водонаевой, ей пришлось обратиться за помощью к хирургу после родов, чтобы уменьшить грудь.

«Стала чуть поменьше — на два размера. Зато классной формы», — поделилась подробностями о сделанной пластике звезда.

Ранее продюсер Яна Рудковская также рассказала о своих пластических операциях. По словам 48-летней Рудковской, она никогда не вводила в лицо филлеры и ботокс, а также не изменяла форму губ посредством косметологии. При этом предпринимательница призналась, что уменьшала грудь и делала операцию по коррекции фигуры.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Алена Водонаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители