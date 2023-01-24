Алена Водонаева сделала пластику за миллион рублей

Российская журналистка и телеведущая Алена Водонаева раскрыла всю правду о своих пластических операциях. Публикация об этом появилась на YouTube-канале нового выпуска шоу «Вопрос ребром».

Фото: соцсети соцсети

Так, 40-летняя знаменитость рассказала, что в 2017 году перенесла одно хирургическое вмешательство.

«У меня была одна пластическая операция: на грудь. Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», — призналась она.

По словам Водонаевой, ей пришлось обратиться за помощью к хирургу после родов, чтобы уменьшить грудь.

«Стала чуть поменьше — на два размера. Зато классной формы», — поделилась подробностями о сделанной пластике звезда.