Савичеву заподозрили в беременности

При этом не все поклонники сделали поспешные выводы, некоторые из них посчитали, что платье просто не очень подходит артистке.

Экс-вокалистка группы Serebro Елена Темникова спровоцировала слухи о том, что совсем скоро она во второй раз станет мамой. На такие мысли ее поклонников натолкнуло то, что певица все реже появляется на публике, а на недавнем концерте некоторые заметили округлившийся живот. Не так давно Темникова выступала в Казахстане. На опубликованном в соцсетях видео с концерта заметен округлившийся живот певицы. Для выступления знаменитость надела черную облегающую кофту и длинную белую юбку. Однако «интересное положение» спрятать не удалось.