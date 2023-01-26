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14 минут назад

«От души поздравляем»: Савичеву заподозрили в беременности

Вечерняя Москваиещё 3

Российскую певицу Юлию Савичеву заподозрили в беременности — она опубликовала в Сети фото, где в очертаниях фигуры заметен округлившийся животик.

Савичеву заподозрили в беременности
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Юлия, вы беременны?.. Если это так, то от души поздравляю вас», — написала одна из ее подписчиц.

При этом не все поклонники сделали поспешные выводы, некоторые из них посчитали, что платье просто не очень подходит артистке.

Экс-вокалистка группы Serebro Елена Темникова спровоцировала слухи о том, что совсем скоро она во второй раз станет мамой. На такие мысли ее поклонников натолкнуло то, что певица все реже появляется на публике, а на недавнем концерте некоторые заметили округлившийся живот. Не так давно Темникова выступала в Казахстане. На опубликованном в соцсетях видео с концерта заметен округлившийся живот певицы. Для выступления знаменитость надела черную облегающую кофту и длинную белую юбку. Однако «интересное положение» спрятать не удалось.

До этого стало известно, что дочь певицы Славы Александра Морозова также ожидает ребенка. Новорожденный должен появиться на свет в марте — апреле нынешнего года.

Шоу-бизнес,Юлия Савичева,Елена Темникова,Александр Морозов,
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