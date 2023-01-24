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46 минут назад

Поплавская отреагировала на выпад Урганта в свой адрес

Никита Бородкин

Актриса Яна Поплавская прокомментировала выпад телеведущего Ивана Урганта в свой адрес. Как сообщает «Слово и Дело», ранее он опроверг слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала, пошутив, что если такое и случится, то об этом обязательно напишет Поплавская.

Поплавская отреагировала на выпад Урганта в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я ужас, летящий на крыльях ночи! Яной Поплавской пугают "испуганных" телеведущих. Считают, что ночами не сплю, а строю козни против Вани и ко», — отреагировала актриса на слова Урганта.

Поплавская также подшутила над телеведущим, заявив, что если раньше Ургант читал про себя новости в «большой прессе», то теперь ему приходится довольствоваться лишь ее «маленьким Telegram-каналом».

Отдельно Поплавская добавила, что не следит за жизнью знаменитости и занимается более важными делами, вроде сбора гуманитарной помощи для женщин и детей, а также бойцов на фронте. Ургант же, по мнению актрисы, продолжает жить мечтами о возвращении в эфир Первого канала.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Иван Ургант,Первый канал,
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