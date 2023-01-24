Поплавская отреагировала на выпад Урганта в свой адрес

Актриса Яна Поплавская прокомментировала выпад телеведущего Ивана Урганта в свой адрес. Как сообщает «Слово и Дело», ранее он опроверг слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала, пошутив, что если такое и случится, то об этом обязательно напишет Поплавская.

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«Я ужас, летящий на крыльях ночи! Яной Поплавской пугают "испуганных" телеведущих. Считают, что ночами не сплю, а строю козни против Вани и ко», — отреагировала актриса на слова Урганта.

Поплавская также подшутила над телеведущим, заявив, что если раньше Ургант читал про себя новости в «большой прессе», то теперь ему приходится довольствоваться лишь ее «маленьким Telegram-каналом».