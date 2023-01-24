Собчак прокомментировала слухи о продаже дома

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она продает свой дом в России и переезжает в другую страну. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Дом я не продаю, ни сама, ни через риэлторов», - заявила она своим подписчикам.
Напомним, что бывший депутат Государственной думы Роман Худяков проинформировал о подготовке Собчак к переезду из России. Он заявил, что журналистка выставила дом на продажу. По словам Худякова, он стоит 6 млн долларов.
Собчак иронично высказалась о подобных заявлениях в свой адрес. Журналистка отметила, что ей «доставляет удовольствие», когда люди «со знающим видом» говорят о фактах, которые не соответствуют действительности.
Собчак подчеркнула, что настоящая цена дома отличается от той, что ранее озвучил Худяков. Так, недвижимость стоит гораздо больше, отметила телеведущая.
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