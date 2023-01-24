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58 минут назад

Собчак ответила на слухи о продаже дома

Лера Букина

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она продает свой дом в России и переезжает в другую страну. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак прокомментировала слухи о продаже дома
Фото: ТАССТАСС

«Дом я не продаю, ни сама, ни через риэлторов», - заявила она своим подписчикам.

Напомним, что бывший депутат Государственной думы Роман Худяков проинформировал о подготовке Собчак к переезду из России. Он заявил, что журналистка выставила дом на продажу. По словам Худякова, он стоит 6 млн долларов.

Собчак иронично высказалась о подобных заявлениях в свой адрес. Журналистка отметила, что ей «доставляет удовольствие», когда люди «со знающим видом» говорят о фактах, которые не соответствуют действительности.

Собчак подчеркнула, что настоящая цена дома отличается от той, что ранее озвучил Худяков. Так, недвижимость стоит гораздо больше, отметила телеведущая.

Собчак описала свой новый дом тремя словами

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на серьги журналистки Ксении Собчак в цветах флага Украины в ее новом видео об аппаратной косметологии. Данный выпуск посвятили человеческой красоте и способам ее поддержания.

Шоу-бизнес,Роман Худяков,Ксения Собчак,Госдума,
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