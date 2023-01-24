Максакова раскритиковала внешность Долиной

«Когда эта женщина была успешной джазовой певицей, по советским меркам, она выглядела иначе. Кто бы мог подумать, что вот так все изменится. На ее примере можно отследить, что происходит с исполнителем, который вовремя не ушел со сцены. Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает», — заявила Максакова в интервью для проекта «И грянул Грэм».