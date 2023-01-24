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23 минуты назад

Максакова раскритиковала внешность Долиной: «Мумия из фильмов ужасов»

WomanHit.ru

Оперная дива Мария Максакова раскритиковала внешний вид 67-летней певицы Ларисы Долиной. А все началось с того, что украинской знаменитости не понравилось, как российская исполнительница исполнила хит.

Максакова раскритиковала внешность Долиной
Фото: соцсетисоцсети

«Когда эта женщина была успешной джазовой певицей, по советским меркам, она выглядела иначе. Кто бы мог подумать, что вот так все изменится. На ее примере можно отследить, что происходит с исполнителем, который вовремя не ушел со сцены. Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает», — заявила Максакова в интервью для проекта «И грянул Грэм».

А ранее Мария «прошлась» по другой российской певице — Полине Гагариной, которая в новогоднюю ночь спела композицию Аллы Пугачевой. Оперная дива сравнила исполнение Гагариной со стиральной доской.

Шоу-бизнес,Мария Максакова-Игенбергс,Полина Гагарина,Алла Пугачева,
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