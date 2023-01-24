Максакова раскритиковала внешность Долиной

Оперная дива Мария Максакова раскритиковала внешний вид 67-летней певицы Ларисы Долиной. А все началось с того, что украинской знаменитости не понравилось, как российская исполнительница исполнила хит.
«Когда эта женщина была успешной джазовой певицей, по советским меркам, она выглядела иначе. Кто бы мог подумать, что вот так все изменится. На ее примере можно отследить, что происходит с исполнителем, который вовремя не ушел со сцены. Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает», — заявила Максакова в интервью для проекта «И грянул Грэм».
А ранее Мария «прошлась» по другой российской певице — Полине Гагариной, которая в новогоднюю ночь спела композицию Аллы Пугачевой. Оперная дива сравнила исполнение Гагариной со стиральной доской.