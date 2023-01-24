Собчак прокомментировала слухи о продаже дома

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram-канале слова депутата Романа Худякова о продаже ее дома.
Худяков заявил, что Собчак выставила на продажу недвижимость. Отмечалось, что особняк ведущей оценивается в 425 млн рублей. Журналистка опровергла слух о продаже дома. Она добавила, что не обращалась к риелторам. Более того, звезда отметила, что ее жилье стоит «значительно дороже», чем вышеуказанная сумма.
«Но Роману, конечно, виднее», — заключила ведущая.
Ранее Собчак призналась, что спит в комнате с низкой температурой. Она объяснила, что ночует при таких условиях, чтобы «крепко спать и беречь кожу».