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1 час назад

Ксения Собчак опровергла слухи о продаже дома

Газета.Ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram-канале слова депутата Романа Худякова о продаже ее дома.

Собчак прокомментировала слухи о продаже дома
Фото: ТАССТАСС

Худяков заявил, что Собчак выставила на продажу недвижимость. Отмечалось, что особняк ведущей оценивается в 425 млн рублей. Журналистка опровергла слух о продаже дома. Она добавила, что не обращалась к риелторам. Более того, звезда отметила, что ее жилье стоит «значительно дороже», чем вышеуказанная сумма.

Собчак описала свой новый дом тремя словами

«Но Роману, конечно, виднее», — заключила ведущая.

Ранее Собчак призналась, что спит в комнате с низкой температурой. Она объяснила, что ночует при таких условиях, чтобы «крепко спать и беречь кожу».

Шоу-бизнес,Роман Худяков,Ксения Собчак,
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