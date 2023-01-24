Алена Водонаева призналась, что Егор Крид заблокировал ее в соцсетях

Телеведущая Алена Водонаева призналась в Youtube-шоу «Вопрос Ребром», что певец Егор Крид заблокировал ее в социальных сетях.
По словам Водонаевой, Крид обиделся на нее несколько лет назад. Ведущая отметила, что не намерена извиняться перед артистом.
«Ну а кто блокирует? Мужик, блин», — возмутилась блогерша.
Водонаева заявила, что Крид обиделся из-за ее репортажа шоу «Холостяк» с участием музыканта.
«Было все написано очень скромно. Под читателей этого журнала. И он на что-то обиделся. Я не знаю на что. Пусси-бой», — объяснила ведущая.