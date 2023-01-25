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11 минут назад

Никита Кукушкин признался, что повестка из военкомата послужила причиной отъезда из России

Газета.Ruиещё 2

Актер Никита Кукушкин в интервью Екатерине Гордеевой рассказал, что принял окончательное решение уехать из России после повестки из военкомата.

Актер Кукушкин сделал признание об отъезде из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если говорить о резком отъезде, то передо мной был выбор: совершать действия для меня преступного характера, второй вариант — я оказываюсь в местах не столь отдаленных и оттуда опять же таки еду совершать эти самые действия», — отметил Кукушкин.

Актер подчеркнул, что не хотел рисковать, поэтому решил эмигрировать. Кукушкин признался, что не понимает, по какой причине он должен «убивать людей». Артист также напомнил, что несет ответственность за свою супругу и ребенка.

В октябре Никита Кукушкин уехал из России в Грузию.

Шоу-бизнес,Никита Кукушкин,Екатерина Гордеева,
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