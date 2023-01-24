Латвийский композитор Каспар Димитерс выпустил песню «Русский — это состояние души». Как сообщает «Слово и Дело», в своей композиции он восхищается Россией и заявляет, что «русский» означает не национальность, а жизнеощущение.

В песне Димитерс выразил уважение и благодарность Российской империи и СССР. Кроме того, он обратил внимание на то, что является латышом, но это никак не сказывается на его внутренних чувствах и убеждениях. Также музыкант упомянул и Соединенные Штаты, указав, что для этого государства «все мы здесь — вши».

Отметим, что Димитерс регулярно высказывается в поддержку России и отказывается менять свою позицию несмотря на то, что в Латвии приняли закон о лишении гражданства за поддержку спецоперации на Украине.