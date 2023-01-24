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1 час назад

Латвийский музыкант выпустил песню «Русский — это состояние души»

Никита Бородкин

Латвийский композитор Каспар Димитерс выпустил песню «Русский — это состояние души». Как сообщает «Слово и Дело», в своей композиции он восхищается Россией и заявляет, что «русский» означает не национальность, а жизнеощущение.

В песне Димитерс выразил уважение и благодарность Российской империи и СССР. Кроме того, он обратил внимание на то, что является латышом, но это никак не сказывается на его внутренних чувствах и убеждениях. Также музыкант упомянул и Соединенные Штаты, указав, что для этого государства «все мы здесь — вши».

Отметим, что Димитерс регулярно высказывается в поддержку России и отказывается менять свою позицию несмотря на то, что в Латвии приняли закон о лишении гражданства за поддержку спецоперации на Украине.

SHAMAN рассказал о своем отношении к критике

Сам композитор является православным и принимает участие в реставрации и росписи православных церквей в стране.

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