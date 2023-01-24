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1 час назад

Лариса Лужина рассказала, как Высоцкий заступился за нее во время нападения с ножом

Газета.Ruиещё 1

Актриса Лариса Лужина рассказал в беседе с mk.ru, как на нее напали во время застолья в ресторане.

Лужина рассказала, как Высоцкий заступился за нее во время нападения с ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лужина призналась, что причиной нападения стали ее резкие слова в адрес Иосифа Сталина. После того как артистка назвала правителя «душегубом», несколько грузин «накинулись» на нее. Для них высказывание стало «ударом ниже пояса», так как Сталин принадлежит к их национальности. Актриса уточнила, что один был с ножом. Тогда за нее заступился певец Владимир Высоцкий.

По словам Лужиной, она не успела даже испугаться.

«Володя со Станиславом Сергеевичем Говорухиным с двух сторон бросились меня защищать, их останавливать. Может быть, ничего бы, конечно, и не произошло. Но такая ситуация была, мягко говоря, нервная», — объяснила актриса.

Шоу-бизнес,Лариса Лужина,Станислав Говорухин,
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