Лужина рассказала, как Высоцкий заступился за нее во время нападения с ножом

Актриса Лариса Лужина рассказал в беседе с mk.ru, как на нее напали во время застолья в ресторане.
Лужина призналась, что причиной нападения стали ее резкие слова в адрес Иосифа Сталина. После того как артистка назвала правителя «душегубом», несколько грузин «накинулись» на нее. Для них высказывание стало «ударом ниже пояса», так как Сталин принадлежит к их национальности. Актриса уточнила, что один был с ножом. Тогда за нее заступился певец Владимир Высоцкий.
По словам Лужиной, она не успела даже испугаться.
«Володя со Станиславом Сергеевичем Говорухиным с двух сторон бросились меня защищать, их останавливать. Может быть, ничего бы, конечно, и не произошло. Но такая ситуация была, мягко говоря, нервная», — объяснила актриса.