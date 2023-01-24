Лужина рассказала, как Высоцкий заступился за нее во время нападения с ножом

Актриса Лариса Лужина рассказал в беседе с mk.ru, как на нее напали во время застолья в ресторане.

Лужина призналась, что причиной нападения стали ее резкие слова в адрес Иосифа Сталина. После того как артистка назвала правителя «душегубом», несколько грузин «накинулись» на нее. Для них высказывание стало «ударом ниже пояса», так как Сталин принадлежит к их национальности. Актриса уточнила, что один был с ножом. Тогда за нее заступился певец Владимир Высоцкий.