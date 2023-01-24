В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Регина Тодоренко призналась в ощущении себя плохой матерью

Мослентаиещё 1

В ощущении себя плохой матерью призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Регина Тодоренко.

Тодоренко призналась в ощущении себя плохой матерью
Фото: МослентаМослента

«Уже несколько недель живу с ощущением, что я плохая мать. Мне сложно отказывать детям. Все время хочется им угодить, чтобы видеть на лице улыбку, хочется достать звездочку с неба, дать все лучшее сразу. Но я же понимаю, что в такие моменты во мне говорят мои комплексы», — написала она.

Тодоренко поделилась историей. Ее старший сын Михаил захотел увидеться с подругой, которая живет в США. Она хотела бы отвезти его в гости, но из-за тяжелых и дорогих перелетов, а также из-за младшего сына, который не может надолго остаться без матери из-за грудного вскармливания, это было сложно это реализовать, рассказала знаменитость. Однако она нашла выход из ситуации и отправилась на встречу на нейтральную территорию.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака. Она уточнила, что их с Топаловым сплотило воспитание детей.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители