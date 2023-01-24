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1 час назад

Тодоренко пожаловалась на трудности материнства

Lenta.ru

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на то, что ей сложно говорить детям «нет» и в последнее время она чувствует себя недостаточно хорошей матерью. О трудностях материнства она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тодоренко пожаловалась на трудности материнства
Фото: ТАССТАСС

«Уже несколько недель я живу с ощущением, что я плохая мать», — призналась телеведущая.

Она рассказала, что недавно ее старший сын Михаил захотел встретиться со своей подругой, живущей в США. Однако в связи с долгим и тяжелым перелетом и высокой стоимостью авиабилетов было решено устроить встречу на нейтральной территории.

«Мне сложно говорить детям "нет". Все время хочется им угодить, чтоб видеть на лице улыбку, хочется достать звездочку с неба, дать все лучшее сразу», — поделилась телеведущая.

Вместе с тем она сочла, что такое отношение к детям может быть вызвано ее личными комплексами.

Тодоренко с мужем Владом Топаловым воспитывают двух сыновей. О появлении на свет второго ребенка у пары стало известно в июле 2022 года. Сына назвали Миром. Позднее телеведущая также рассказала, что рожала в домашней обстановке в присутствии супруга и старшего сына.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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