Тодоренко пожаловалась на трудности материнства

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на то, что ей сложно говорить детям «нет» и в последнее время она чувствует себя недостаточно хорошей матерью. О трудностях материнства она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: ТАСС ТАСС

«Уже несколько недель я живу с ощущением, что я плохая мать», — призналась телеведущая.

Она рассказала, что недавно ее старший сын Михаил захотел встретиться со своей подругой, живущей в США. Однако в связи с долгим и тяжелым перелетом и высокой стоимостью авиабилетов было решено устроить встречу на нейтральной территории.

«Мне сложно говорить детям "нет". Все время хочется им угодить, чтоб видеть на лице улыбку, хочется достать звездочку с неба, дать все лучшее сразу», — поделилась телеведущая.

Вместе с тем она сочла, что такое отношение к детям может быть вызвано ее личными комплексами.