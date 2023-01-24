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35 минут назад

Семен Слепаков выступил в Израиле с песней на иврите

Слово и Дело

Юморист Семен Слепаков, перебравшись из России в Израиль, пытается сохранить внимание общественности к своей персоне. Шоумен решил пойти по стопам признанного иноагентом в РФ Максима Галкина* и теперь на своих выступлениях пытается шутить о ситуации, в которой оказался.

Слепаков выступил в Израиле с песней на иврите
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Слепаков вышел на сцену с юмористической песней, в которой после фразы о том, почему вынужден выступать за границей, перешел на иврит.

«Это был такой …, что теперь пою я здесь», — пропел Семен, продолжив дальше говорить на понятном лишь для евреев языке.

Такое поведение Слепакова вызвало бурную реакцию у русскоязычного населения Израиля. Многие сошлись во мнении, что шоумен действует, исходя из своих материальных интересов. При этом народ считает, что настанет время, когда он вновь полностью перейдет на русский, поскольку не так много евреев посещают его концерты.

«Через годик вспомнит русский, репертуарчик так себе»;

«Так жалко их, через годик всех забудут. Да и домой хотят ужасно уже, а все»;

«Очень разочарована в Семене. Раньше просто обожала его, а теперь стыдно за него. Предал и Родину, и поклонников», — высказались зрители.

Слепаков не заявлял о своей гражданской позиции после начала спецоперации на Украине, однако уехал за границу, заявив об отпуске. Спустя время, оттуда он так и не вернулся.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,
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