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40 минут назад

Рената Литвинова поделилась фото топлес

Lenta.ru

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова поделилась с фанатами откровенной фотографией. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Рената Литвинова поделилась фото топлес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

55-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

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Актриса опубликовала изображение в сторис, по этой причине у поклонников не было возможности прокомментировать пост.

В августе 2022 года Литвинова также продемонстрировала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позировала на пляже в черном раздельном купальнике.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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