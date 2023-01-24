Рената Литвинова поделилась фото топлес

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова поделилась с фанатами откровенной фотографией. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: РИА Новости РИА Новости

55-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

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Актриса опубликовала изображение в сторис, по этой причине у поклонников не было возможности прокомментировать пост.