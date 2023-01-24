Семенович показала отекшее из-за аллергии лицо

Отекшее из-за аллергии на наращенные ресницы лицо показала певица и актриса Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она призналась, что не в первый раз сталкивается с подобной реакцией на процедуру.
«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите, что случилось? Даже глаза не могу открыть», — пожаловалась артистка. Семенович добавила, что из-за аллергии у нее также заложило нос и запершило в горле.
Она решила избавиться от наращенных ресниц и нанесла макияж перед выступлением.
Ранее Семенович показала селфи без фильтров. Некоторые пользователи сети раскритиковали снимок.