Семенович показала отекшее из-за аллергии лицо

«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите, что случилось? Даже глаза не могу открыть», — пожаловалась артистка. Семенович добавила, что из-за аллергии у нее также заложило нос и запершило в горле.