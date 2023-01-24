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50 минут назад

Анна Семенович показала отекшее из-за аллергии лицо

Мослентаиещё 2

Отекшее из-за аллергии на наращенные ресницы лицо показала певица и актриса Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она призналась, что не в первый раз сталкивается с подобной реакцией на процедуру.

Семенович показала отекшее из-за аллергии лицо
Фото: соцсетисоцсети

«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите, что случилось? Даже глаза не могу открыть», — пожаловалась артистка. Семенович добавила, что из-за аллергии у нее также заложило нос и запершило в горле.

Она решила избавиться от наращенных ресниц и нанесла макияж перед выступлением.

Ранее Семенович показала селфи без фильтров. Некоторые пользователи сети раскритиковали снимок.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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