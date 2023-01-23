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1 час назад

Нетребко ответила на критику ролика с Венского бала

Илья Родин

Оперная певица Анна Нетребко резко ответила пользователям, которые раскритиковали ее ролик с Венского бала. Об этом пишет портал «Телепрограмма».

Нетребко ответила на критику ролика с Венского бала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Нетребко опубликовала в своем Twitter ролик с Венского бала. Звезда предстала на кадрах видео в вечернем красном платье с аккуратно убранной прической. Позади исполнительницы находился европейский бомонд, который приехал на традиционное ежегодное мероприятие.

Комментаторы напомнили певице, что она родилась на Кубани. Они попросили Нетребко рассказать, как ей живется за границей, где русских не любят.

«Вас - нет, а меня – да. Не все, но многие любят», - подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что «большую и лучшую часть своей жизни прожила не на Кубани».

Напомним, что Анна Нетребко после начала спецоперации на Украине долгое время хранила молчание. После отмены выступлений в La Scala, Баварской опере и Метрополитен-опере оперная звезда выступила с осуждением позиции России.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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