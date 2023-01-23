Нетребко ответила на критику ролика с Венского бала

Оперная певица Анна Нетребко резко ответила пользователям, которые раскритиковали ее ролик с Венского бала. Об этом пишет портал «Телепрограмма».

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Отмечается, что Нетребко опубликовала в своем Twitter ролик с Венского бала. Звезда предстала на кадрах видео в вечернем красном платье с аккуратно убранной прической. Позади исполнительницы находился европейский бомонд, который приехал на традиционное ежегодное мероприятие.

Комментаторы напомнили певице, что она родилась на Кубани. Они попросили Нетребко рассказать, как ей живется за границей, где русских не любят.

«Вас - нет, а меня – да. Не все, но многие любят», - подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что «большую и лучшую часть своей жизни прожила не на Кубани».