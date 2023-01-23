Популярный в 90-х певец Никита объяснил неудачи в своей карьере

Певец Никита (Алексей Фокин), популярный в конце 90-х, рассказал в интервью для шоу «НеДудь», что причиной его творческих неудач стал конфликт с известным продюсером Юрием Айзеншписом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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«Самое главное для артиста – быть музыкантом, а для музыканта – артистом. Популярность – это сопутствующий момент», - подчеркнул исполнитель хита «Улетели навсегда».

Никита напомнил, что его песня в конце 90-х звучала повсеместно. Он добавил, что популярность принесла ему большие проблемы. Фанаты шумно и агрессивно реагировали на каждое его появление в общественных местах.

По словам исполнителя, через несколько лет работы он «исписался». В результате, Никита обратился к своему продюсеру Юрию Айзеншпису с просьбой приобрести песни у Павла Есенина и Максима Фадеева.

Певец отметил, что продюсер категорически отказал ему, сослался на высокую стоимость песен. Никита добавил, что обиделся на своего наставника.

По оценке певца, после разрыва с Айзеншписом из его жизни ушла популярность. Он подчеркнул, что продюсер в это время начал раскрутку Димы Билана и поэтому чинил препоны своему бывшему ученику.