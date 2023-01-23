Жена Петросяна высказалась об уехавших звездах

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала уехавших из страны звезд. По ее словам, сбежавшим стоит молчать, а не критиковать страну из-за рубежа.

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Татьяна Брухунова отвечала на вопросы подписчиков в своем блоге, и один из них коснулся ее отношения к уехавшим звездам. Она заявила, что негативные высказывания о стране не красят уехавших и упомянула Аллу Пугачевву, которая вместе с мужем и детьми переехала в Израиль.

«Позиция простая: уехал – молчи! В противном случае бегун демонстрирует только свой низкий уровень культуры. Не более того. Русские – сильные! Я ни на минуту не сомневаюсь, что эта ситуация сделает нас еще сильнее», – высказалась в микроблоге Татьяна Брухунова.

До этого Брухунова сообщала о том, что у нее, как и у ее мужа Евгения Петросяна, нет планов уезжать за границу, передает Teleprogramma.pro.