Экс-солистка «Стрелок» перенесла микроинсульт на суде с Волочковой

«На ключевое заседание пришла моя оппонентка, на протяжении получаса я сидела и слушала какие-то умозаключения обо мне. И я обратила внимание, что меня перекосило. У меня левая часть внешне, наверное, деформировалась, и я не чувствовала ее», — вспомнила исполнительница.