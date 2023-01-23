В Сети обратили внимание на серьги цвета флага Украины в новом видео Собчак

Пользователи соцсетей обратили внимание на серьги журналистки Ксении Собчак в цветах флага Украины в ее новом видео об аппаратной косметологии. Как сообщает «Слово и Дело», выпуск посвящен человеческой красоте и способам ее поддержания, однако зрители увидели в нем отсылки к теме спецоперации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В видео Собчак решила выяснить, как эффективнее, безопаснее и дешевле сохранять свою молодость: способами современной косметологии или же пластической хирургии. Для этого она устроила дебаты между экспертами, косметологом и хирургом, во время которого ведущая появилась на экране в желто-синих серьгах.

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В комментариях зрители выпуска отметили сходство сережек с флагом Украины, отметив, что таким образом она решила напомнить о спецоперации или даже «подзаработать». Сама Собчак не стала опровергать домыслы подписчиков.

«В комментариях под нашим бьюти-выпуском уже начались конспирологические теории. А серьги действительно красивые. Не помню бренд, поищу вам поближе показать», — написала она в своем Telegram-канале.