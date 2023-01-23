Талызина рассказала о своем состоянии после слухов об обмороке

«Ну, скорую вызвали. У меня не болела голова, померили давление — все нормально. Никакого лекарства даже не дали. Послушали, давление померили и уехали. Очень спокойный был разговор. Давление не поднималось и не снижалось. Оно было на одном уровне, это все от погоды», — рассказала актриса.