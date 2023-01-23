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10 минут назад

Талызина рассказала о своем состоянии после слухов об обмороке

Елена Прошина

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала ТАСС о своем состоянии после появившейся информации об обмороке.

Талызина рассказала о своем состоянии после слухов об обмороке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка подтвердила, что накануне, в день ее рождения, ей вызывали скорую. По словам Валентины Илларионовны, сейчас она чувствует себя хорошо.

«Ну, скорую вызвали. У меня не болела голова, померили давление — все нормально. Никакого лекарства даже не дали. Послушали, давление померили и уехали. Очень спокойный был разговор. Давление не поднималось и не снижалось. Оно было на одном уровне, это все от погоды», — рассказала актриса.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 22 января Валентина Талызина упала в обморок. В этот день актриса отмечала день рождения и почувствовала себя плохо. Помощница звезды срочно вызвала скорую, однако сама артистка впоследствии отказалась ехать в больницу.

Врачи оказали 88-летней звезде первую помощь и посоветовали пройти обследование амбулаторно.

Шоу-бизнес,Валентина Талызина,
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