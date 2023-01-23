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12 минут назад

Пользователи Сети обратили внимание на серьги цвета флага Украины в новом видео Собчак

Слово и Дело

Пользователи Сети уличили журналистку и телеведущую Ксению Собчак в отсылках к теме спецоперации в ее новом репортаже об аппаратной косметологии.Видео было опубликовано на YouTube-канале знаменитости.

В Сети обратили внимание на серьги цвета флага Украины в новом видео Собчак
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ролик посвящен человеческой красоте и способам, которыми ее можно сохранить как можно дольше. В качестве примера дляподдержания природных внешних данных Собчак упоминает современные косметологические процедуры. Им в противовес ведущая рассказывает также и о методах пластическойхирургии. Выяснить, как эффективнее, безопаснее и дешевлестать или остаться красоткой, Ксения предлагает не только на деле, но и на подтвержденных опытом словах: посредством своеобразной битвы экспертов.

Как раз во время этого батла косметолога с хирургом ведущая появляется на экране в желто-синих серьгах. Именно на них и заострили свое внимание многие зрители выпуска на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Судя по заявлениям, публика оценила сходство флага Украины с новыми украшениями ведущей. Сама Собчак не смогла пройти мимо излюбленной ею темы, но опровергать домыслы подписчиков журналистка не стала.

«Обожаю. В комментариях под нашим бьюти-выпуском уже начались конспирологические теории. А серьги действительно красивые. Не помню бренд, поищу вам поближе показать», – написала в своем Telegram-канале Ксения.

Ранее журналист Владимир Соловьев нашел объяснение безнаказанности Ксении Собчак и бывшего председателя правления Роснано Анатолия Чубайса в свете спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Анатолий Чубайс,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Роснано,
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