В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
7 минут назад

Бейонсе выступила в Дубае в платье от украинского дизайнера

Газета.Ruиещё 1

Американская певица Бейонсе появилась на сцене во время концерта в Дубае в платье от украинского дизайнера. Об этом сообщает Vogue.

Бейонсе выступила на концерте в Дубае в платье украинского дизайнера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королева r-n-b впервые за 5 лет выступила на закрытом мероприятии в честь открытия гостиничного комплекса Atlantis The Royal Hotel в Дубае. За время часового выступления звезда сменила три наряда.

Сначала певица появилась на сцене в красном комбинезоне с расшитым золотом корсетом и длинным шлейфом от ливанского дизайнера Nicolas Jebran, затем вышла в желтом платье с перьями от арабского ателье Atelier Zuhra и в конце предстала перед зрителями в розовом мини-платье с кристаллами от украинского модельера Ивана Фролова.

По информации Daily Mail, гонорар Бейонсе за часовое выступление составил $35 млн.

Отель Atlantis The Royal претендует на звание самого роскошного отеля в мире, поэтому номер в нем обойдется гостям в сумму от $15 до $285 тыс. За эти деньги отель предоставляет своим постояльцам позолоченные зубные щетки и бритвенные принадлежности, а также личных дворецких и возможность медитации с дельфинами.

Ранее сообщалось, что Ида Галич подколола Собчак, не попавшую на концерт Бейонсе в Дубае.

Шоу-бизнес,Ида Галич,Иван Фролов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители