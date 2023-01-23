Бейонсе выступила на концерте в Дубае в платье украинского дизайнера

Американская певица Бейонсе появилась на сцене во время концерта в Дубае в платье от украинского дизайнера. Об этом сообщает Vogue.

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Королева r-n-b впервые за 5 лет выступила на закрытом мероприятии в честь открытия гостиничного комплекса Atlantis The Royal Hotel в Дубае. За время часового выступления звезда сменила три наряда.

Сначала певица появилась на сцене в красном комбинезоне с расшитым золотом корсетом и длинным шлейфом от ливанского дизайнера Nicolas Jebran, затем вышла в желтом платье с перьями от арабского ателье Atelier Zuhra и в конце предстала перед зрителями в розовом мини-платье с кристаллами от украинского модельера Ивана Фролова.

По информации Daily Mail, гонорар Бейонсе за часовое выступление составил $35 млн.

Отель Atlantis The Royal претендует на звание самого роскошного отеля в мире, поэтому номер в нем обойдется гостям в сумму от $15 до $285 тыс. За эти деньги отель предоставляет своим постояльцам позолоченные зубные щетки и бритвенные принадлежности, а также личных дворецких и возможность медитации с дельфинами.