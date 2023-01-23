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12 минут назад

Беременная Ольга Орлова объяснила свое отношение к домашним родам

Мослентаиещё 1

Свое отношение к домашним родам объяснила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Ольга Орлова.

Беременная Ольга Орлова объяснила свое отношение к домашним родам
Фото: мослентамослента

«Я против. Я считаю, что в больнице есть все возможности, чтобы в экстренных ситуациях оказать квалифицированную помощь ребенку и маме. Дома это невозможно», — поделилась беременная артистка в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Орлова напомнила, что кормить ребенка планирует искусственными смесями, потому что и сама выросла на таком вскармливании, и старшего сына Артема вырастила.

«И иммунитет у нас после этого — дай Бог каждому!» — отметила она.

Ранее Орлова предложила сомневающимся в ее беременности заключить пари.

«Назовите сумму (вы же уверены, что мой живот накладной, на сто процентов), а я вам предоставлю видеодоказательство», — заявила она.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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