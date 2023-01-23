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10 минут назад

СМИ: Талызина упала в обморок в день рождения

Никита Бородкин

Народной артистке РСФСР Валентине Талызиной стало плохо в свой день рождения, который она отмечала в воскресенье, 22 января. Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источники, звезда «Иронии судьбы» упала в обморок.

Талызина упала в обморок в день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помощница срочно вызвала скорую, однако сама 88-летняя артистка впоследствии отказалась ехать в больницу. Медики оказали ей первую помощь и посоветовали ей пройти обследование амбулаторно.

Напомним, что полтора месяца назад Талызиной уже вызывали скорую помощь из-за проблем с давлением. Сообщалось, что у актрисы случился гипертонический криз, однако она отказалась от госпитализации.

Валя Карнавал упала в обморок на автограф-сессии

Валентина Талызина известна благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Афоня», а также телесериалах «Ленинград», «Достоевский», «Кухня» и других.

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