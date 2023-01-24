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1 час назад

Ида Галич рассказала, что сделала кесарево сечение из-за опухоли

Газета.Ruиещё 2

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в Telegram-канале, почему сделала кесарево сечение.

Ида Галич рассказала, что сделала кесарево сечение из-за опухоли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галич призналась, что ей пришлось отказаться от естественных родов из-за опухоли — миомы. Позже оказалось, что малыш еще не перевернулся. Она предположила, что это может быть связанно с ее недугом. Ведущая добавила, что ни о чем не жалеет, ведь «так распорядилась судьба».

Галич отметила, что у нее был хороший доктор, которая «не сделала из опухоли трагедию». Во время беременности ведущая продолжала работать и путешествовать.

«Помню, как однажды на второй день после операции, я забыла, что у меня КС, и как чихнула со всей дури! Весь медицинский персонал тогда слетелся на мои крики» — рассказала блогерша.

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