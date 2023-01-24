Ида Галич рассказала, что сделала кесарево сечение из-за опухоли

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в Telegram-канале, почему сделала кесарево сечение.
Галич призналась, что ей пришлось отказаться от естественных родов из-за опухоли — миомы. Позже оказалось, что малыш еще не перевернулся. Она предположила, что это может быть связанно с ее недугом. Ведущая добавила, что ни о чем не жалеет, ведь «так распорядилась судьба».
Галич отметила, что у нее был хороший доктор, которая «не сделала из опухоли трагедию». Во время беременности ведущая продолжала работать и путешествовать.
«Помню, как однажды на второй день после операции, я забыла, что у меня КС, и как чихнула со всей дури! Весь медицинский персонал тогда слетелся на мои крики» — рассказала блогерша.