Ида Галич рассказала, что сделала кесарево сечение из-за опухоли

Галич призналась, что ей пришлось отказаться от естественных родов из-за опухоли — миомы. Позже оказалось, что малыш еще не перевернулся. Она предположила, что это может быть связанно с ее недугом. Ведущая добавила, что ни о чем не жалеет, ведь «так распорядилась судьба».