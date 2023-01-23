Панин назвал Хабенского "мерзавцем" из-за увольнения Назарова из МХТ

Актер Алексей Панин в эфире YouTube-шоу "Популярная политика" осудил худрука МХТ имени Антона Чехова Константина Хабенского за увольнение актера Дмитрия Назарова из театра.
"Как это можно объяснить? Я не знаю. Надо быть абсолютным мерзавцем, чтобы так себя повести. Константин находится во главе театра МХТ, видимо, его сильно держат за одно место. Либо ему так выгодно", - говорит артист в программе.
В начале года сообщалось, что звезда "Кухни" Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ Чехова.
Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания артиста и критика спецоперации на Украине.