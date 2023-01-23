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1 час назад

В США приняли решение по съемкам фильма «Ржавчина» с Болдуином

Никита Бородкин

Съемки фильма «Ржавчина» с актером Алеком Болдуином, в процессе которых погибла оператор Галина Хатчинс, продолжатся. Как сообщает Entartaiment Tonight, адвокат компании-производителя картины Мелина Спэдаун заявила, что процесс близок к завершению.

В США приняли решение по съемкам фильма «Ржавчина» с Болдуином
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь съемочной площадке будут присутствовать инспекторы по технике безопасности и члены профсоюза. Кроме того, во время съемок запретят использовать любое работающее оружие и боеприпасы.

Напомним, что в октябре 2021 года актер Алек Болдуин во время репетиции выстрелил из реквизитного пистолета. В результате ранения получили режиссер картины Джоэла Соуза и оператор фильма Хатчинс, которая впоследствии скончалась. Сам Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а выстрел произошел самопроизвольно.

Накануне окружной прокурор Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила, что Болдуину и специалисту по оружию Ханне Гутерреш-Рид в течение месяца предъявят обвинения в непредумышленном убийстве.

Шоу-бизнес,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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