В США приняли решение по съемкам фильма «Ржавчина» с Болдуином

Съемки фильма «Ржавчина» с актером Алеком Болдуином, в процессе которых погибла оператор Галина Хатчинс, продолжатся. Как сообщает Entartaiment Tonight, адвокат компании-производителя картины Мелина Спэдаун заявила, что процесс близок к завершению.

Теперь съемочной площадке будут присутствовать инспекторы по технике безопасности и члены профсоюза. Кроме того, во время съемок запретят использовать любое работающее оружие и боеприпасы.

Напомним, что в октябре 2021 года актер Алек Болдуин во время репетиции выстрелил из реквизитного пистолета. В результате ранения получили режиссер картины Джоэла Соуза и оператор фильма Хатчинс, которая впоследствии скончалась. Сам Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а выстрел произошел самопроизвольно.