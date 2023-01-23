Поргина рассказала, какое наследство осталось после смерти Чуриковой

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина сообщила онаследстве, которое оставила после себя ее коллега Инна Чурикова.

Поргина слышала, что актриса и ее супруг Глеб хотели продатьдом на Николиной горе. Она также вспомнила об их квартире в центре Москвы. При этом апартаменты строились для продолжения рода. Чурикова хотела отдать их сыну Ивану и его будущим детям, уточнила артистка.

Актриса отметила, что в последнее время ее коллега говорилао нехватке сил. Звезда отечественного кино прибегала к китайской процедуре иглоукалывания. О состоянии Чуриковой знали лишь директоры театров. Артистка не хотела выносить эту информацию на публику, рассказала Поргина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.