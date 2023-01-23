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6 минут назад

Актриса Поргина рассказала, какое наследство осталось после смерти Инны Чуриковой

Слово и Дело

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина сообщила онаследстве, которое оставила после себя ее коллега Инна Чурикова.

Поргина рассказала, какое наследство осталось после смерти Чуриковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поргина слышала, что актриса и ее супруг Глеб хотели продатьдом на Николиной горе. Она также вспомнила об их квартире в центре Москвы. При этом апартаменты строились для продолжения рода. Чурикова хотела отдать их сыну Ивану и его будущим детям, уточнила артистка.

Актриса отметила, что в последнее время ее коллега говорилао нехватке сил. Звезда отечественного кино прибегала к китайской процедуре иглоукалывания. О состоянии Чуриковой знали лишь директоры театров. Артистка не хотела выносить эту информацию на публику, рассказала Поргина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Знаменитостьпохоронена на Новодевичьем кладбище. Ее коллеги говорили, что актриса боролась с онкологическим заболеванием.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,Инна Чурикова,
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