Гороскоп на 25 января 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Овны должны будут действовать с оглядкой на прошлое. Звезды предупреждают: если в этот день вы положитесь на авось или даже просто поспешите, будучи уверенным в своей правоте, может случиться непоправимое. ТЕЛЬЦЫ 25 января Тельцам нужно занять выжидательную позицию. Звезды предупреждают: если в этот день действовать опережающими темпами, можно перехитрить самого себя. БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов день может начаться, прямо скажем, не лучшим образом. Но именно от вас будет зависеть, как он закончится, говорят звезды. И советуют вам настроиться на позитивное восприятие мира. РАКИ Ракам нужно действовать аккуратно, говорят звезды. Даже если вы полностью уверены в своих силах, осторожность 25 января вам точно не помешает. ЛЬВЫ Львы должны будут перед кем-то оправдываться или кому-то что-то доказывать, говорят звезды. Если 25 января вы проявите черствость или недальновидность, последствия могут быть самыми печальными. ДЕВЫ Девы должны будут действовать быстро в этот день. Звезды говорят, времени на раздумья 25 января может не быть совсем. Так что соберитесь с силами с самого утра и постарайтесь не расслабляться до вечера. ВЕСЫ Весам следует помнить о том, что каждое их слово в этот день может стать счастливым или роковым. Звезды советуют вам 25 января провести максимально ответственно. СКОРПИОНЫ 25 января Скорпионы должны быть тише воды ниже травы. Конечно, это не совсем ваш стиль поведения. Но звезды советуют вам не высовываться. Впоследствии сами же себе спасибо скажете. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцам пригодится их ораторский навык, говорят звезды. Если 25 января вам придется выступать перед большим количеством людей, не тяните с этим. Вам понравится внимание в эту среду. КОЗЕРОГИ 25 января Козерогам может чего-то не хватить, говорят звезды. Сил, терпения или навыков - они не уточняют, но советуют вам не бояться просить о помощи. Если ваше эго победит, ничего хорошего из этого не выйдет. ВОДОЛЕИ Водолеям нужно будет заняться чисткой окружения. Звезды говорят, 25 января вы как никогда ясно увидите, кто рядом с вами лишний. Избавляться от такого общения нужно решительно и без сожаления. РЫБЫ 25 января у Рыб может появиться какой-то важный шанс изменить свою жизнь. Если вас что-то не устраивает - действуйте. Если же вам все нравится, не ищите добра от добра. Фото: unsplash.com