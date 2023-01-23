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42 минуты назад

Лолита сообщила о перерыве в карьере и улетела в Болгарию

Никита Бородкин

Певица Лолита Милявская взяла перерыв в выступлениях и уехала из России в Болгарию. Как сообщает «Газета.Ru», в своих социальных сетях она рассказала поклонникам о начале отпуска и планах провести время в своем загородном доме в Болгарии.

«Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен. Люблю я это дело! Никаких макияжей, каблуков, расчесок!» — рассказала подписчикам исполнительница.

Милявская также отметила, что собирается гулять со своим лабрадором Боцманом по деревне в старой теплой куртке. В дополнение она показала горный пейзаж возле своего дома и большую придомовую территорию с беседками и бассейном.

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Напомним, что дочь знаменитости Ева и ее мать Алла Никифорова жили в Киеве, однако в марте 2022 года Лолита перевезла их в Россию. Позднее она решила отправить их жить в Болгарию, чтобы им никто не «мотал нервы».

Шоу-бизнес,Видео,Лолита Милявская,
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