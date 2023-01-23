Лолита сообщила о перерыве в карьере и покинула Россию

Звезда российской эстрады Лолита Милявская решила поставить творческую деятельность на паузу и уделить внимание родне. Певица отправилась в Болгарию , куда весной прошлого года перевезла дочь и мать.

В домашней обстановке, как призналась Лолита, она чувствует себя гораздо комфортнее. По словам певицы, в отпуске она будет не только отдыхать, но и выполнять работу по дому.