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24 минуты назад

Лолита сообщила о перерыве в карьере и покинула Россию

Слово и Дело

Звезда российской эстрады Лолита Милявская решила поставить творческую деятельность на паузу и уделить внимание родне. Певица отправилась в Болгарию, куда весной прошлого года перевезла дочь и мать.

Лолита сообщила о перерыве в карьере и покинула Россию
Фото: ТАССТАСС

В домашней обстановке, как призналась Лолита, она чувствует себя гораздо комфортнее. По словам певицы, в отпуске она будет не только отдыхать, но и выполнять работу по дому.

«Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен», — написала Лолита в своем Telegram-канале.

Пестрые сценические наряды звезда сменила на теплую куртку. Кроме родных, артистку встретил и любимый пес Боцман. Артистка заявила, что очень сильно скучала по своему четвероногому другу.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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