Жена Петросяна рассказала о болезни сына

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила в социальных сетях об ухудшении здоровья сына Вагана.
Брухунова призналась, что сын заболел. Жена юмориста пожаловалась, что почти всю ночь не спала из-за высокой температуры малыша. Она смогла заснуть только под утром.
"Все планы сегодня полетят. Даже забыла, зачем вышла к вам сюда", - поделилась супруга артиста.
Она отметила, что за свою жизнь Ваган серьезно болел всего 3 раза. Сын Петросяна родился в марте 2020-го. В сентябре того же года юморист впервые показал сына.
Ранее Брухунова пожаловалась на "раздолбайство" таксиста.