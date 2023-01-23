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25 минут назад

Жена Петросяна рассказала о болезни сына

Газета.Ruиещё 1

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила в социальных сетях об ухудшении здоровья сына Вагана.

Жена Петросяна рассказала о болезни сына
Фото: @bruhunova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)@bruhunova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Брухунова призналась, что сын заболел. Жена юмориста пожаловалась, что почти всю ночь не спала из-за высокой температуры малыша. Она смогла заснуть только под утром.

"Все планы сегодня полетят. Даже забыла, зачем вышла к вам сюда", - поделилась супруга артиста.

Она отметила, что за свою жизнь Ваган серьезно болел всего 3 раза. Сын Петросяна родился в марте 2020-го. В сентябре того же года юморист впервые показал сына.

Ранее Брухунова пожаловалась на "раздолбайство" таксиста.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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