Солнцев представил публике новую подругу

Гоген Солнцев после пластической операции некоторое время не проявлял активности в социальных сетях. Тем неожиданнее для поклонников шоумена была информация о том, что он завел роман с новой дамой. Совместную с ней фотографию эпатажный артист выложил в микроблоге, - рассказывает портал day.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

«Сходили с подругой в кафетерий. Выпили немного грогу и послушали хорошую музыку», — написал Солнцев.

Новая знакомая Солнцева оказалось немолодой женщиной, по виду, ровесницей его бывшей супруги Галины Терешкович. Фолловеры удивились, поскольку совсем недавно Гоген рассказывал о любви к молодой девушке, ради которой он якобы и решился на пластику.