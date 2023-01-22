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45 минут назад

Солнцев представил публике новую подругу

Ирина Лебедева

Гоген Солнцев после пластической операции некоторое время не проявлял активности в социальных сетях. Тем неожиданнее для поклонников шоумена была информация о том, что он завел роман с новой дамой. Совместную с ней фотографию эпатажный артист выложил в микроблоге, - рассказывает портал day.ru.

Солнцев представил публике новую подругу
Фото: ТАССТАСС

«Сходили с подругой в кафетерий. Выпили немного грогу и послушали хорошую музыку», — написал Солнцев.

Новая знакомая Солнцева оказалось немолодой женщиной, по виду, ровесницей его бывшей супруги Галины Терешкович. Фолловеры удивились, поскольку совсем недавно Гоген рассказывал о любви к молодой девушке, ради которой он якобы и решился на пластику.

Актер долгое время не появлялся на публике после того, как побывал у медиков. Солнцев признался, что перенес семичасовую пластическую операцию. За эти часы хирурги ему сделали подтяжку лица, а также «художественную липосакцию тела».

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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