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40 минут назад

76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым бойфрендом

Газета.Ruиещё 1

Юмористка Клара Новикова в беседе с mk.ru поделилась деталями отношений с молодым возлюбленным.

76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым бойфрендом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня много было достойных мужчин, если честно. У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю", - рассказала 76-летняя артистка.

Новикова добавила, что не намерена связывать себя с возлюбленным узами брака. Юмористка не раскрыла личность бойфренда.

Новикова была замужем два раза. Первым супругом звезды стал барабанщик Виктор Новиков. Во второй раз юмористка вышла замуж за Юрия Зерчанинова, с которым прожила в браке 35 лет.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,Виктор Новиков,
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