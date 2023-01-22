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1 час назад

«Мы всю жизнь друг без друга»: Анита Цой не общается с братом

Ирина Лебедева

Анита Цой не рассказывает о том, что у нее есть сводный брат Алексей. Это и неудивительно – молодой мужчина уже побывал в тюрьме, получив срок за наркотики. Сейчас он освободился и трудится на хлебозаводе грузчиком. Живет Алексей в квартире матери на юге столицы.

«Мы всю жизнь друг без друга»: Анита Цой не общается с братом
Фото: © РИА Новости© РИА Новости

Анита мало что знает о жизни родственника. Контакт между ними не потерян – но лишь формально. У них нет никаких общих интересов и тем для общения, и она никогда не звонит брату. Равно как и он ей, - сообщает teleprogramma.pro.

«У меня нет потребности позвонить. Мы всю жизнь друг без друга, у нас разные мамы, разные занятия. Я могу предложить ему социальную помощь, помощь друга. Но если человек не звонит и сам не проявляется, зачем его тревожить?» - объяснила певица.

Недавно Анита Цой посоветовала Ольге Бузовой не затягивать с поиском избранника. Она уверена, что звезда «Дома-2» станет никому не нужной в 40 лет.

«Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!» — обратилась Анита Цой к артистке.

Шоу-бизнес,Анита Цой,
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