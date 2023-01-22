Арзамасова заявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

Елизавета Арзамасова должна была играть в спектакле «Золушка» на сцене МХАТ имени Горького. Однако Арзамасова не вышла на сцену из-за болезни. Публику предупредили о замене актрисы, - сообщает ФАН.
После этого Елизавета некоторое время не выходила на связь с поклонниками. Но по прошествии нескольких дней все же сообщила в микроблоге, что в ближайшие две недели на ее страничке будут только «милые глупости» и «фото из сундука». По ее словам, у нее есть проблемы со здоровьем, поэтому она взяла передышку.
«Я наконец-то догадалась, что мне нужен отпуск — и для того, чтобы поправить здоровье, и для вдохновения на продуктивный рабочий год. Так что творческих новостей в ближайшее время не будет», — написала актриса.
Актриса Елизавета Арзамасова едва успевает совмещать съемки и воспитание сына Льва, который родился в прошлом году. О трудностях материнства звезда «Папиных дочек» поведала в своих соцсетях.