Арзамасова заявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

После этого Елизавета некоторое время не выходила на связь с поклонниками. Но по прошествии нескольких дней все же сообщила в микроблоге, что в ближайшие две недели на ее страничке будут только «милые глупости» и «фото из сундука». По ее словам, у нее есть проблемы со здоровьем, поэтому она взяла передышку.